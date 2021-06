Torino, trovato cadavere nella cantina di un'abitazione in centro

Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato rinvenuto oggi pomeriggio nella cantina di una abitazione in via Principi d'Acaja, in centro a Torino. La vittima, secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita con una coltellata all'occhio. A dare l'allarme sarebbe stato il padre, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto col figlio. Il corpo senza vita del 52enne è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti su richiesta dei carabinieri per sfondae la porta della cantana, che era chiusa. Sono in corso accertamenti tecnici scientifici sulla scena del crimine da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell'Arma.

I rilievi

I carabinieri sospettano che la morte potrebbe risalire a qualche giorno. Sul posto anche il medico legale, che sta effettuando i rilievi del caso. Il cadavere era riverso supino al centro della stanza. La vittima abitava da solo in un appartamento dello stesso stabile.