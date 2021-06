Con mountain bike contro albero, morto 67enne in provincia di Cuneo

L'incidente è avvenuto questa mattina in una zona boschiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare

Un uomo di 67 anni è morto dopo aver sbattuto contro un albero con la mountain bike a Pocapaglia, frazione Saliceto, in provincia di Cuneo. L'incidente è avvenuto questa mattina in una zona boschiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, ma per il ciclista, che era residente a Sommariva del Bosco, non c'è stato nulla da fare.