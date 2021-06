In auto trasportava quattro chili di hashish, suddivisi in 40 panetti da 100 grammi l'uno, e 20mila euro in contanti. Un uomo è stato arrestato nell'hinterland torinese dai carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento durante un controllo. Arrestato a Pino Torinese anche un altro uomo di 29 anni: nascondeva un involucro con oltre 33 grammi di cocaina.