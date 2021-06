Ozegna, gestivano in casa market della droga: arrestati due gemelli

Nell'ambito dei servizi di controllo, i carabinieri hanno anche individuato due clienti dei fratelli che sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti alla Prefettura

Oltre due chili, tra marijuana e hashish, sono stati sequestrati dai carabinieri, che hanno arrestato due gemelli di 20 anni. I due fratelli sono accusati di avere trasformato la loro abitazione, a Ozegna nel Canavese, in un market della droga. Trovato anche un bilancino di precisione, un kit per il confezionamento dello stupefacente, diversi telefoni cellulari e circa mille euro in contanti, ritenuti il provento dell'illecita attività di spaccio. I due gemelli sono ora ai domiciliari.

La segnalazione

Nell'ambito dei servizi di controllo, i carabinieri hanno anche individuato due clienti dei fratelli che sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti alla Prefettura. In casa loro sono state trovate modiche quantità di hashish e marijuana.