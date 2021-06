Denunciato a Vercelli finto tecnico del gas per tentata truffa

Un finto tecnico del gas, con diversi precedenti, è stato denunciato per tentata truffa a Vercelli. L'uomo si è presentato alla porta di una coppia anziani con la scusa di installare una costoso rilevatore di fughe di gas, in realtà del valore di poche decine di euro. La coppia ha chiamato la polizia e, ad un controllo degli agenti, sono emerse le numerose denunce per truffa a carico del finto tecnico. Nei confronti dell'uomo è stato disposto anche l'obbligo di non soggiornare nel comune di Vercelli.