Pont Canavese, incendio in una palazzina: quattro intossicati

Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Pont Canavese, in provincia di Torino, in una palazzina di via Frassinetto.

L'incendio

A quanto si è appreso, le fiamme sono divampate dai quadri elettrici nelle cantine dello stabile. In pochi istanti il fumo ha invaso le scale e gli alloggi tanto che le persone sono state costrette ad uscire sui balconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e diverse ambulanze del 118 oltre i carabinieri di Pont e Castellamonte.