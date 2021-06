Orbassano, traditi da bagliore del cellulare: 17enni sorpresi a rubare

Sorpresi a rubare in una scuola. I carabinieri hanno denunciato due minorenni per furto e danneggiamento. È accaduto a Orbassano: due 17enni di Rivalta Torinese in piena notte, dopo aver forzato la porta esterna, si sono introdotti in una scuola materna e hanno danneggiato decina di componenti d'arredo, gettato numerosi banchi scolastici nel cortile interno dell'istituto per poi rubare alcuni oggetti di cancelleria prima di fuggire a piedi.

Bloccati dai carabinieri

I giovani sono stati bloccati dai militari di pattuglia nella zona, intervenuti dopo aver notato attraverso le finestre dello stabile il bagliore generato dalla luce di un telefonino.