Durante il forte temporale che ha colpito la provincia di Biella oggi pomeriggio, un fulmine è caduto sul tribunale cittadino mettendo fuori uso il sistema antincendio. Per precauzione i vigili del fuoco hanno evacuato l'intero edificio, per poi mettere in sicurezza l'impianto. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato.