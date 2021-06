Covid in Piemonte, il bollettino: 36 positivi su quasi 14mila tamponi

In Piemonte i casi positivi al Covid-19 sono 36, con un tasso dello 0,3% rispetto ai 13.877 tamponi diagnostici processati (9.171 antigenici). Il totale dei ricoverati in terapia intensiva scende a 17 con il calo di 6 registrato oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione; negli altri reparti ci sono 202 pazienti (+2 rispetto a ieri). C'è stata una vittima, i guariti sono 101 in più, le persone in isolamento domiciliare sono 1.048 (- 6 rispetto a ieri). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)