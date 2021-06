Traffico internazionale di profumi contraffatti, 15 denunce a Torino

Blitz dei carabinieri dei Nas di Torino che hanno scoperto e smantellato un traffico internazionale di profumi contraffatti, attivo in tutto il territorio nazionale, con legami commerciali all'estero, in particolare tra Turchia e Paesi dell'Est Europa, da dove arrivavano i prodotti. Sono 15 le persone denunciate a vario titolo, accusate di ricettazione di prodotti contraffatti, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Alle indagini ha partecipato anche l'Agenzia di cooperazione delle Forze di polizia Europol.

L'operazione

L'operazione, denominata 'S. Fiacre' si è sviluppata principalmente a Torino e in Piemonte ma le perquisizioni, effettuate in 20 locali, hanno toccato anche le province di Caserta, Cuneo, Fermo, Foggia, Milano, Monza Brianza, Napoli, Pistoia, Taranto, Torino e Venezia. Le indagini sono iniziate nel 2020 dopo un sequestro di oltre 600 confezioni di profumi recanti noti marchi ma privi di documentazione che ne attestasse la provenienza e che sono risultati non originali. Durante l'operazione sono stati sequestrati 1.104 confezioni di profumi, 597 capi di abbigliamento, 2 orologi, 30 accessori di pelletteria, 313 accessori informatici, 7 mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Sequestrate anche etichette e più di 2 mila confezioni per profumi ancora da assemblare, alcuni di queste in un immobile adibito al confezionamento clandestino dei cosmetici. La commercializzazione dei prodotti avrebbe fruttato 80 mila euro.