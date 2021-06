Alessandria, investe uomo dopo lite: in carcere per tentato omicidio

È successo ieri nel quartiere Cristo, in corso Carlo Marx: la vittima è in gravi condizioni. I carabinieri, che stanno ancora ricostruendo i fatti, hanno cercato e rintracciato l’autista alla guida di un furgone

Ha investito un uomo con il suo furgone, ora è in carcere per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto, ieri, nel quartiere Cristo di Alessandria, in corso Carlo Marx. La vittima è in gravi condizioni. Sembrava un incidente, invece dopo una breve indagine i carabinieri, che stanno ancora ricostruendo i fatti, hanno cercato e rintracciato l'autista investitore. Alcuni testimoni hanno raccontato di una lite fra i due prima dell'incidente.