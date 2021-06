Torino, assaltarono bancomat con carro attrezzi: tre misure cautelari

Utilizzando un carro attrezzi rubato come ariete, avevano cercato di sradicare uno sportello bancomat, senza però riuscirci. Tre misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri nei confronti di due fratelli di 24 e 29 anni e di un 69enne accusati di tentato furto, ricettazione e resistenza per l'assalto allo sportello, avvenuto il 21 agosto di due anni fa a Piscina, nell'hinterland torinese.

Le indagini

L'analisi del traffico telefonico e gli accertamenti tecnico-scientifici hanno consentito ai carabinieri di individuare gli autori dell'assalto. Destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere i due fratelli, uno dei quali già detenuto in Francia per altra causa, nei confronti del 69enne è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Torino. Quest'ultimo è accusato di avere procurato l'auto, una Fiat Punto, utilizzata dai due fratelli per fuggire all'arrivo dei carabinieri, che nell'inseguimento avevano anche esploso un colpo di pistola.