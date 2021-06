Incidente in montagna nel Cuneese, 67enne muore dopo caduta in dirupo

L’uomo è deceduto oggi pomeriggio a Frassino, in valle Varaita. Vano il tentativo del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica

Incidente mortale sulle montagne cuneesi. Un uomo di 67 è deceduto oggi pomeriggio a Frassino, in valle Varaita, in seguito alla caduta in un dirupo. L'incidente è accaduto nei boschi che circondano borgata Grande, sulle alture di Frassino, piccolo centro della media valle. Vano il tentativo del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della tragedia.