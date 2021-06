Un uomo di 26 anni è stato fermato a Torino perché trovato in possesso di droga occultata nella biancheria intima. Non solo. Il 26enne nascondeva in casa una pistola Taurus 357 Magnum, con 34 cartucce, risultata rubata nel 2014. Arrestato per il possesso dell'arma e per minacce ai poliziotti, il giovane è stato denunciato per ricettazione e sanzionato per il possesso dello stupefacente.