Covid Piemonte, vaccini: open day a Valentino esaurito in pochi minuti

Sono terminati in pochi minuti i posti disponibili per ricevere il vaccino anti-Covid durante gli open days organizzati nell'hub del Valentino a Torino dal 25 al 27 giugno, riservati ai giovani con più di 18 anni di tutto il Piemonte.

Sul portale della Regione l'apertura delle prenotazioni è scattata alle 9 di questa mattina e dopo poco è comparsa la scritta "Spiacenti, i posti disponibili sono esauriti per questa settimana". Il servizio è riservato a chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall'evento. Sono quasi 3,3 milioni le dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale in Piemonte, corrispondenti al 92,3% di 3.552.480 finora disponibili per il Piemonte.