Torino, ruba alcuni oggetti da un'auto parcheggiata: arrestato

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato a Torino, dopo che si era introdotto in uno stabile di via Mirabello. L'uomo, algerino irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di aver rubato cuffie auricolari bluetooth, un paio di occhiali da sole e altri effetti personali da un auto parcheggiata nel cortile. L'accusa per lui è furto aggravato.