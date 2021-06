Scende dall'auto per scattare foto e muore investita nell'Astigiano

Una donna di 45 anni è morta investita dopo essere scesa dall'auto guidata dal compagno per fare foto in un campo di grano. E' successo oggi tra Calliano e Moncalvo, nell'Astigiano. La vittima è stata travolta mentre tornava a piedi verso la propria auto da una vettura guidata da un uomo di 75 anni. E' morta durante il trasporto in ospedale. E' possibile che l'uomo non abbia visto la 45enne, sbucata subito dopo una curva. I carabinieri hanno proceduto al test con l'etilometro, ma i valori erano nella norma.