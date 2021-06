Covid Piemonte, il bollettino: 58 nuovi casi su 22.097 casi

In Piemonte sono 58 i nuovi casi di Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), con un tasso di positività dello 0,3% su 22.097 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 31 (53,4%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato anche due decessi, nessuno nella giornata di oggi, e 210 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (meno uno rispetto a ieri), negli altri reparti 233 (meno 12). Le persone in isolamento domiciliare 1.636. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.525 positivi, 11.686 decessi e 352.934 guariti.