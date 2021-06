Raid vandalico a Torino, distrutti specchietti auto in sosta

Così tre giovanissimi, di 15 e 16 anni, sono finiti nei guai per avere danneggiato della auto parcheggiate in via Giulia di Barolo, nel quartiere Vanchiglia, e in piazza Vittorio

Hanno mandato in frantumi gli specchietti delle auto parcheggiate a colpi di pugni, ma con le loro urla, in piena notte, hanno svegliato i residenti che hanno chiamato la polizia. Così tre giovanissimi, di 15 e 16 anni, sono finiti nei guai per avere danneggiato della auto parcheggiate in via Giulia di Barolo a Torino, nel quartiere Vanchiglia, e in piazza Vittorio. I tre, dopo la bravata, sono stati fermati sul muretto di Lungo Po Cadorna e sono stati denunciati per danneggiamento in concorso.