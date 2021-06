Getta droga sul balcone del vicino, arrestato spacciatore a Torino

In manette anche un suo conoscente, un 26enne residente in Borgo San Paolo. Nell'appartamento del giovane sono stati ritrovati 850 grammi di marijuana, 90 grammi di hashish e 1.550 euro in contanti

In casa di un 41enne residente nel quartiere San Paolo a Torino sono stati ritrovati 130 grammi di marijuana, che l'uomo durante la perquisizione aveva gettato sul balcone del vicino. Rinvenuti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.500 euro in contanti. Quanto scoperto nell'alloggio del pusher, che secondo gli agenti spacciava nei giardini fra Largo Orbassano e Largo Tirreno, ha portato la polizia sulle tracce di un suo conoscente, un 26enne residente sempre in Borgo San Paolo. Nell'appartamento del giovane sono stati ritrovati 850 grammi di marijuana, 90 grammi di hashish e 1.550 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati.