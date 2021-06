Alessandria, accoltella ragazzo alla gola: arrestato 28enne

Ha colpito un ragazzo alla gola e al fianco con un coltello perché aveva fatto apprezzamenti sulla sua fidanzata: con quest'accusa un 28enne, di origine marocchina, è stato arrestato per tentato omicidio dalla squadra mobile della questura di Alessandria. Ora si trova in carcere.

La vicenda

I fatti sono avvenuti nei pressi delle case popolari di via Volturno, in città: qualche giorno dopo gli apprezzamenti rivolti alla ragazza, e una lite verbale, i due 'rivali' si sono rivisti e il compagno della donna ha colpito l'altro, che ha 18 anni, prima alla gola, sfiorando la giugulare, e poi al fianco, bucando la milza. Colpi che potevano essere letali: il ragazzo si è salvato solo grazie all'intervento dei medici dell'ospedale di Alessandria che l'hanno operato d'urgenza. L'aggressore si trovava in città da un anno, senza fissa dimora né lavoro quindi è stato complicato rintracciarlo per gli agenti.