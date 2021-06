Torino, tentano di rapinare un ragazzo fuori dalla metro: arrestati

A Torino, la polizia ha arrestato due uomini di 31 e 26 anni, per aver tentato di rapinate un ragazzo che era sceso dal treno della metropolitana alla stazione Vinzaglio. I due malviventi hanno prima insultato e minacciato la loro vittima, quindi l’hanno colpita, aizzandole contro anche il cane che era con loro, per farsi consegnare il denaro. Messi in fuga da un passante intervenuto a difesa della vittima, i due sono stati fermati dagli agenti in via Sant'Antonio da Padova. Il 31enne è accusato anche di evasione in quanto si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari.