Alessandria, blocca treno per far salire gli amici: denunciato 33enne

Ferma il treno per far salire i suoi amici e viene denunciato per interruzione di pubblico servizio. È accaduto ad Alessandria. Un uomo, di 33 anni e di origine nigeriana, ha impedito la chiusura delle porte rimandando così la partenza del convoglio. Ha poi insultato il capotreno: per questo motivo è stato anche denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.