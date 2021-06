Covid, in Piemonte 75 nuovi casi su 17.542 tamponi

Lieve incremento nel numero dei ricoverati in terapia intensiva: più 2, il totale torna a 47. Cala sempre, invece, il numero dei pazienti negli altri reparti: meno 12, in tutto sono 291

In Piemonte 75 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI), pari allo 0,4% dei 17.542 tamponi processati (11.251 antigenici). Lieve incremento nel numero dei ricoverati in terapia intensiva: più 2, il totale torna a 47. Cala sempre, invece, il numero dei pazienti negli altri reparti: meno 12, in tutto sono 291. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta tre decessi, ma nessuno riferito a oggi. Le persone in isolamento domiciliare 2.040, gli attualmente positivi 2.378, i guariti +299.