Incidente tra Samone e Ivrea, auto finisce fuori strada: un morto

È avvenuto sulla statale pedemontana poco prima dello svincolo per l'autostrada A5 Torino-Aosta. Il conducente avrebbe perso il controllo a causa di un malore

Un uomo residente a Ivrea è morto oggi pomeriggio sulla statale pedemontana tra Samone e Ivrea, poco prima dello svincolo per l'autostrada A5 Torino-Aosta. Diretto a Ivrea, era al volante di un Fiat Qubo che è finito fuori strada. La vettura ha invaso la corsia opposta e ha terminato la corsa nei prati a lato della carreggiata. Il conducente avrebbe perso il controllo a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Ivrea. Per consentire i rilievi è stato temporaneamente istituito un senso unico alternato.