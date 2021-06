Tenta di rapinare un panettiere: arrestato 42enne nel Torinese

È entrato in una panetteria con il volto coperto dalla mascherina chirurgica e armato di pistola, ma il rapinatore ha dovuto tornare sui suoi passi quando il negoziante, per nulla spaventato, si è rifiutato di consegnare l'incasso. Un 45enne, residente nel Cuneese, è stato arrestato dai carabinieri a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, dopo essere stato identificato dalle telecamere di videosorveglianza. L'accusa è di tentata rapina, sventata grazie al sangue freddo del panettiere. Ritrovata anche la pistola utilizzata per tentare il colpo, una 'Colt' di soft air priva di tappo rosso.