Nichelino, si finge carabiniere per truffare anziana: arrestata

La donna, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, ha avvicinato una 71enne e le ha detto di aver ricevuto ordini dai suoi superiori di accompagnarla a casa per installare un sistema di allarme. L’anziana ha però chiamato il 112 e la truffatrice è fuggita, per poi essere fermata da una pattuglia

Si è finta carabiniere per truffare una anziana ma è stata arrestata. Una professionista della truffa, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stata arrestata a Nichelino dai carabinieri nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Torino per contrastare le truffe agli anziani. Ora la donna si trova di nuovo ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione.

La vicenda

La truffatrice ha avvicinato una 71enne e, spacciandosi per una militare dell'Arma, le ha detto di aver ricevuto ordini dai suoi superiori di accompagnarla a casa per installare un sistema di allarme. L'anziana, non convinta, ha chiamato per un controllo il 112 e la truffatrice è scappata, ma l'intervento immediato di una pattuglia ha permesso di fermarla.