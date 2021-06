Covid Piemonte, il bollettino: 59 casi su 8.100 tamponi

Sono 59 i casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI) in Piemonte nei dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione. Il tasso è dello 0,7% rispetto agli 8.100 tamponi processati (4.984 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (più 2 rispetto a ieri), negli altri reparti 317 (meno 8). C'è stato un decesso, le persone in isolamento domiciliare sono 2.305, i guariti 145.