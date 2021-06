Asti, esplose 2 bombe carta davanti a villetta in quartiere San Fedele

Gli ordigni rudimentali erano stati collocati di fronte alle porte di ingresso e non hanno provocato gravi danni. L’abitazione era disabitata in quanto il proprietario 33enne e la famiglia si trovano in ferie. Per i carabinieri si tratterebbe di un avvertimento

Esplosione questa notte di due bombe carta nei pressi di una villetta nel quartiere San Fedele di Asti. Gli ordigni rudimentali erano stati collocati davanti alle porte di ingresso e non hanno provocato gravi danni. La casa al momento era disabitata in quanto il proprietario di 33 anni e la famiglia si trovano in ferie. Per i carabinieri, che indagano sull'accaduto, si tratterebbe di un avvertimento. Sul posto anche i vigili del fuoco che non hanno rinvenuto alcun innesco.