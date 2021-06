Vercelli, cade dal terzo piano dopo lite con donna: 40enne gravissimo

Un uomo di circa 40 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Vercelli dopo essere precipitato a terra dal terzo piano di un appartamento di via Foa, in pieno centro storico. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, di origine straniera, ha fatto un volo di una decina di metri al termine di un litigio avuto con una donna che era in casa con lui.

Il racconto dei vicini di casa

L'episodio, raccontano alcuni vicini di casa che hanno lanciato l'allarme, è avvenuto all'alba. Il 40enne ha riportato diversi traumi ed è stato portato dall'ambulanza del 118 al Sant'Andrea in codice rosso, mentre la donna ha lievi ferite. Sul posto la polizia, che sta cercando di ricostruire l'accaduto e i motivi alla base della lite.