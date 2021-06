Cisterna perde acido cloridrico, evacuate case a Verbania

L'intervento dei vigili del fuoco e di Arpa ha indotto a far evacuare le case della zona più vicine al luogo dell'incidente, dove si era creata una nube tossica

La perdita di diversi litri di acido cloridrico da una cisterna ha costretto i vigili del fuoco a far evacuare alcune case che si affacciano su via Brigata Valgrande Martire, a Verbania. L'episodio è successo questa mattina. L'intervento dei vigili del fuoco e di Arpa ha indotto a far evacuare le case della zona più vicine al luogo dell'incidente, dove si era creata una nube tossica.