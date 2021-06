Piossasco, muore dopo aver sorpreso i ladri in casa: indagini in corso

Un uomo di 50 anni, Roberto Mottura, di professione architetto, è morto a Piossasco, nell’hinterland torinese, dopo aver sorpreso i ladri che tentavano di rapinare la sua abitazione, una villa in via Campetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Moncalieri, e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la vittima per quello che inizialmente sembrava un malore, ma l’uomo è deceduto. I militari hanno ritrovato un bossolo, verosimilmente di un colpo sparato dai malviventi a seguito di una colluttazione con la vittima, che potrebbe essere stata colpita allo stomaco. L'ispezione cadaverica è ancora in corso. Non si esclude che i malviventi fossero più d'uno. Oltre all'architetto, in casa erano presenti la moglie, che ha dato l'allarme, e il figlio.