Torino, tenta di investire carabinieri a controllo: preso dopo fuga

In manette un 29enne. L'uomo, nei pressi di via Livorno, non si era fermato all'alt dei militari impegnati a un posto di controllo, lanciandosi contro a tutta la velocità

Per scappare a un controllo dei carabinieri ha cercato di investirli. Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Torino per tentato omicidio e detenzione di stupefacenti. L'uomo, nei pressi di via Livorno, non si era fermato all'alt dei militari impegnati a un posto di controllo, lanciandosi contro a tutta la velocità. Inseguito, ha poi abbandonato l'auto tentando inutilmente di fuggire a piedi. A bordo della sua vettura sono stati ritrovati nove grammi di cocaina suddivisa in dosi.