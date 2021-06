Trovata in strada a Collegno 'tartaruga azzannatrice', specie pericolosa

Un esemplare di Chelydra serpentina, nota come tartaruga azzannatrice, è stata ritrovata in strada a Collegno, alle porte di Torino: si tratta di una specie carnivora considerata dalla legge pericolosa per la salute e la pubblica incolumità ed è assolutamente vietata la vendita e, ai privati, detenerla in cattività. L'animale quindi è stato verosimilmente abbandonato da chi lo teneva in casa illegalmente.

Il rettile è stato consegnato ai veterinari del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco (Torino) che, nell'ambito del progetto 'Salviamoli insieme on the road', hanno allertato il nucleo specializzato dei Carabinieri Forestali di Torino. L'animale verrà ora affidato a una struttura idonea ed autorizzata.