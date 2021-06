Covid in Piemonte: nuovi casi positivi sotto quota cento

Sono 96, in Piemonte, i nuovi casi di persone risultate positive al Coronaviurs su 14.501 tamponi eseguiti, per un tasso di positività dello 0,7%. Gli asintomatici sono 46 (47,9%). Bisogna risalire allo scorso 28 settembre per registrare in Piemonte un dato di nuovi casi Covid inferiore a quello odierno, quando i casi furono 94. Quello comunicato oggi, dunque, è il miglior risultato da oltre sette mesi.

L'Unità di crisi regionale ha anche registrato tre decessi, nessuno dei quali nella giornata odierna, e 287 guariti. Tornano a calare i ricoverati: sono 55 in terapia intensiva (-9) e 413 negli altri reparti (-48). Le persone in isolamento domiciliare scendono sotto quota 3mila (2.977), gli attualmente positivi sono 3.445. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 365.625 positivi, 11.663 decessi e 350.517 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)