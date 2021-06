Covid, Appendino: "Vaccini? Su over 60 pronti a fare la nostra parte"

Così, invece, la sindaca sulla movida: "La questione c'è sempre stata, in città ci sono luoghi di aggregazione, quartieri in cui questo crea particolari difficoltà"

"Penso che questi temi vadano discussi nei tavoli tecnici e politici. Noi abbiamo sempre dato il nostro contributo, quando ci sarà la possibilità ci confronteremo. Non ci sottraiamo". Così la sindaca Chiara Appendino sull'invito della Regione Piemonte ai sindaci perché intervengano con attività di sensibilizzazione per gli over 60 che non si sono ancora vaccinati.

"Vogliamo evitare assembramenti movida"

E sulla movida: "La questione movida c'è sempre stata, in città ci sono luoghi di aggregazione, quartieri in cui questo crea particolari difficoltà. Domani ci sarà un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto e le forze dell'ordine, tratteremo anche questo tema per capire se ci possono essere intervento ad hoc per limitare gli assembramenti". E ancora: "Lo spostamento del coprifuoco incide, non a caso questo appuntamento era già previsto".