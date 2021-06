Tentano di rapinare donna fuori dal ristorante a Carmagnola: arrestati

Una coppia di giovani di 28 e 23 anni è stata arrestata dai carabinieri a Carmagnola, nel Torinese, per tentata rapina. I due hanno aggredito una donna all'uscita di un ristorante venerdì sera, poco prima del coprifuoco, in largo Vittorio Veneto. Hanno aspettato in strada la vittima, una donna di 46 anni che, nonostante le botte, è riuscita a non farsi portare via la borsa, costringendo i due a fuggire in auto. Grazie alla descrizione fornita, è stato possibile identificare la coppia, bloccata dai carabinieri in una zona boschiva dove avevano tentato di nascondersi.