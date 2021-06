Incidente ad Alessandria, scontro tra auto e moto: un morto

Lo schianto è avvenuto questa mattina, il motociclista è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale per le gravissime ferite riportate

Un motociclista è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina ad Alessandria. La moto si è scontrata con un suv all'ingresso della città, sul posto sono giunti gli uomini del 118, che hanno subito trasportato il centauro in ospedale, e la polizia municipale di Alessandria, oltre ai vigili del fuoco. Il motociclista è morto poco dopo l'arrivo in ospedale per le gravissime ferite riportate.