Asti, uomo ferito a colpi di pistola in corso Casale

La vittima dell'aggressione, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe fornito alla polizia informazioni utili per l'identificazione dei colpevoli

Un uomo è stato ferito nella notte ad Asti, in corso Casale. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori hanno citofonato chiedendo all'uomo di scendere in strada poi, quando quest'ultimo è giunto nell'androne, gli hanno sparato colpendolo all'inguine. La vittima, trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe fornito alla polizia informazioni utili a identificare gli aggressori, che sono fuggiti.