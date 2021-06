Spari nella notte a Torino, uomo ferito alle Vallette

Un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri alla periferia nord-ovest di Torino. L'episodio è accaduto in viale dei Mughetti, quartiere Vallette. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i colpi sono stati sparati verso un'auto in sosta, che è stata colpita sulla fiancata. I proiettili hanno colpito anche l'uomo che si trovava nei pressi. Le indagini per appurare quanto accaduto sono tuttora in corso.