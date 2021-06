Hashish e marijuana in casa, arrestato 45enne nel Canavese

L'uomo, residente a Canischio, è stato sorpreso con in casa 135 grammi di hashish, 189 di marijuana, cinque piante di marijuana e un kit per il confezionamento delle dosi di droga

Un 45enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale (Torino) per spaccio. L'uomo, residente a Canischio, in Canavese, è stato sorpreso con in casa 135 grammi di hashish, 189 di marijuana, cinque piante di marijuana e un kit per il confezionamento delle dosi di droga. A far scattare l'intervento dei militari la segnalazione di alcuni abitanti del paese.