Torino, minaccia parenti per avere soldi: arrestato per estorsione

I poliziotti lo hanno bloccato nel cortile dello stabile dove vivono i familiari con in tasca un cacciavite a taglio

Era arrivato al punto di minacciare di morte i parenti se non gli avessero consegnato il denaro che chiedeva. Un uomo di origini nordafricane è stato arrestato a Torino dalla polizia per atti persecutori ed estorsione.

L'intervento della polizia

A chiamare gli agenti sono stati gli stessi parenti, stanchi delle richieste dell'uomo spesso assecondate per paura di ritorsioni. I poliziotti lo hanno bloccato nel cortile dello stabile dove vivono i familiari con in tasca un cacciavite a taglio. Un mese fa era stato arrestato per tentata estorsione nei confronti di un altro parente ed era stato colpito da divieto di avvicinamento.