Ivrea, picchia la compagna in strada: arrestato 32enne

Due episodi di violenza e altrettanti arresti in provincia di Torino nelle ultime ore. A Ivrea un 32enne, nel corso di una lite in strada, ha picchiato la compagna. A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti di via Gramsci che, in piena notte, hanno sentito le urla dei due. L'aggressore si è scagliato anche contro i militari e gli agenti intervenuti sul posto. Arrestato dai carabinieri dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La compagna 36enne è stata medicata in ospedale per le diverse ferite al volto.

L'altro episodio

A Leini, invece, i carabinieri hanno arrestato un 28enne con problemi di tossicodipendenza che, dopo un violento litigio con i genitori, ha picchiato il padre. A dare l'allarme al 112 è stata la mamma del ragazzo.