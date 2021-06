Covid, Cirio: “In Piemonte vaccini in aziende, giornata storica”

Così il governatore della Regione, intervenendo alla conferenza stampa di Confindustria Cuneo al Palaexpo di Cherasco per il via alle vaccinazioni nelle aziende: “Non è una iniziativa spot, che domani chiude, perché andrà avanti con un contingente di circa 5mila vaccini al giorno”

"Oggi è una giornata storica: il Piemonte è tra le poche regioni in Italia che oggi parte realmente con i vaccini nelle aziende. Non è una iniziativa spot, che domani chiude, perché andrà avanti con un contingente di circa 5mila vaccini al giorno". Così il governatore Alberto Cirio, intervenendo alla conferenza stampa di Confindustria Cuneo al Palaexpo di Cherasco, per il via alle vaccinazioni nelle aziende. "Questo sistema – ha aggiunto - permette di vaccinare prima lavoratrici e lavoratori, dando la possibilità ad altri di essere vaccinati con il sistema sanitario regionale".