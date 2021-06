Torino, danneggia scooter e aggredisce soccorritori: denunciato

È stato anche multato per ubriachezza molesta e violazione delle norme anti Covid essendo in strada oltre l'orario consentito e senza mascherina

Un uomo di 27 anni è stato denunciato a Torino con l'accusa di aver buttato a terra degli scooter mentre era ubriaco e di aver aggredito i sanitari arrivati in suo soccorso. L'episodio è avvenuto ieri sera quando gli agenti di polizia sono intervenuti in via Conte Verde dopo che la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze.

La denuncia

L'uomo, di origini brasiliane, è stato denunciato per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale e per ricettazione perché gli è stato trovato in tasca un braccialetto. Inoltre, è stato multato per ubriachezza molesta e violazione delle norme Covid essendo in strada oltre l'orario consentito e senza mascherina.