Ruba telefonino a un senzatetto, denunciato 29enne a Torino

Un 29enne è stato denunciato a piede libero per aver derubato un senzatetto a Torino. A quanto ricostruito il ragazzo, di origini algerine, ha sfilato il cellulare dalla giacca del clochard, mentre questi dormiva. Il giovane però è stato notato dagli agenti della polizia municipale di Torino, che durante un servizio di pattuglia hanno visto il 29enne di fronte all'Ospedale San Giovanni Bosco avvicinarsi al clochard. Alla vista degli agenti l'uomo ha buttato il telefono e ha cercato di nascondersi tra gli alberi di via Gottardo. È stato denunciato a piede libero per furto aggravato.