Covid Piemonte, dal 3 giugno 100 mila lavoratori vaccinati in azienda

Al via il 3 giugno la prima fase della campagna vaccinale anti-Covid nelle aziende piemontesi, in cui oltre 100 mila lavoratori riceveranno il vaccino. Ne dà notizia la Regione, che ha promosso l'iniziativa. Oltre 700 le aziende risultate idonee a ospitare punti vaccinali, su più di 1200 candidature. L'obiettivo è di somministrare 5.000 dosi al giorno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le aziende coinvolte

Le prime aziende a partire il 3 giugno saranno le Confindustrie delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, unitamente all'API di Torino e a Confartigianato Cuneo. Nello stesso giorno via alle vaccinazioni anche per dipendenti e loro familiari di UnipolSai a Torino, Gruppo Zegna a Sandigliano (Biella) e a San Pietro Mosezzo (Novara), Gruppo Merlo a Cervasca (Cuneo) e Amazon a Brandizzo e Torrazza Piemonte (Torino). Al via le vaccinazioni per i dipendenti anche negli hub di Reale Mutua, Lavazza, BasicNet e della Fondazione Compagnia di San Paolo, che da settimane stanno già vaccinando la popolazione generale a supporto del sistema sanitario. La fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la loro somministrazione saranno a cura della Regione tramite le Asl, mentre della realizzazione dei punti vaccinali nei luoghi di lavoro e dei relativi oneri si faranno carico le aziende aderenti. Verrà inoltre messa a disposizione dal CSI la piattaforma "SIRVA-Light" che consentirà la prenotazione e la gestione del processo vaccinale e dei relativi dati nel rispetto della privacy.

Le parole del governatore Alberto Cirio

"Ringraziamo tutte le aziende per aver risposto numerose e per essersi rese disponibili a vaccinare non solo i loro dipendenti - dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme agli assessori alle Attività produttive Andrea Tronzano e al Lavoro Elena Chiorino. - Il nostro tessuto produttivo ha compreso che questa azione aiuterà il Piemonte ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali, restituendo loro al più presto lo spazio necessario per concentrarsi completamente sulla cura dei cittadini. Con la vaccinazione nelle aziende - proseguono Cirio e gli assessori - aggiungiamo un ulteriore tassello nella campagna vaccinale che procede secondo le indicazioni ricevute e che ha già ampiamente superato 2,5 milioni di dosi somministrate".

"Il mese di giugno - proseguono Cirio e gli assessori Icardi, Tronzano e Chiorino - è fondamentale per dare un impulso decisivo e mettere in sicurezza la popolazione. Un ringraziamento anche al commissario dell'area giuridica amministrativa, Antonio Rinaudo, ed alle coordinatrici del progetto Carla Fasson e Paola Rossetto per il loro prezioso lavoro".