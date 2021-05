Un pusher di 40 anni, che in casa nascondeva la droga, suddivisa in 10 panetti pronti per la vendita, è stato arrestato

Oltre un chilo di hashish è stato sequestrato a Nichelino, in provincia di Torino, dai carabinieri. Un pusher di 40 anni, che in casa nascondeva la droga, suddivisa in 10 panetti pronti per la vendita, è stato arrestato. I militari hanno anche trovato 500 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio, due bilancini di precisione e cinque smartphone.