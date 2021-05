Torino, documenti francesi falsi: arrestato dalla polizia

L'uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi e denunciato per ricettazione

Aveva in tasca una carta di identità e una patente di guida francesi false. Un uomo di 32 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia nella zona di Barriera di Milano.

L'arresto

Quando ha visto gli agenti, l'uomo ha tentato inutilmente di allontanarsi. Con sé aveva anche undicimila euro in contanti suddivisi in 11 mazzette da mille euro ciascuna. Ha ammesso di avere commissionato e acquistato i documenti in Francia. L'uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi e denunciato per ricettazione.