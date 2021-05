Maltrattamenti in famiglia, due arresti a Torino

Due arresti a Torino per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno fermato nel quartiere Barriera di Milano un uomo di origini marocchine accusato di avere colpito l'ex moglie con dei pugni al volto. Già in passato l'uomo si era reso responsabile di stalking e violenze nei confronti della donna. Invece, nel quartiere Pozzo Strada un 35enne è finito in manette dopo che ha minacciato la compagna con due coltelli presi dalla cucina durante un litigio. L'intervento di carabinieri ha evitato il peggio.